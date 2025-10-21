закрыть
В Украине продлили военное положение и мобилизацию

  • 21.10.2025, 13:36
В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Названы новые сроки.

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 3 февраля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВРУ.

Таким образом, парламент проголосовал за два законопроекта №14128 и №14129.

Продление военного положения в Украине поддержали 317 народных избранников (1 против и 1 воздержался), а мобилизации - 315 (против - 1, а 2 - воздержались).

Голосование по фракциям

За продолжение военного положения:

«Слуга народа» - 199

«Европейская солидарность» - 21

«Батькивщина» - 14

«Платформа за жизнь и мир» - 17

«За будущее» - 10

«Голос» - 14

«Доверие» - 15

«Восстановление Украины» - 10

За продолжение общей мобилизации:

«Слуга народа» - 197

«Европейская солидарность» - 21

«Батькивщина» - 14

«Платформа за жизнь и мир» - 18

«За будущее» - 11

«Голос» - 15

«Доверие» - 14

«Восстановление Украины» -11

Это уже 17-е продление действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Теперь соответствующие документы должны подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

