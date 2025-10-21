В Украине продлили военное положение и мобилизацию
- 21.10.2025, 13:36
Названы новые сроки.
Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 3 февраля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВРУ.
Таким образом, парламент проголосовал за два законопроекта №14128 и №14129.
Продление военного положения в Украине поддержали 317 народных избранников (1 против и 1 воздержался), а мобилизации - 315 (против - 1, а 2 - воздержались).
Голосование по фракциям
За продолжение военного положения:
«Слуга народа» - 199
«Европейская солидарность» - 21
«Батькивщина» - 14
«Платформа за жизнь и мир» - 17
«За будущее» - 10
«Голос» - 14
«Доверие» - 15
«Восстановление Украины» - 10
За продолжение общей мобилизации:
«Слуга народа» - 197
«Европейская солидарность» - 21
«Батькивщина» - 14
«Платформа за жизнь и мир» - 18
«За будущее» - 11
«Голос» - 15
«Доверие» - 14
«Восстановление Украины» -11
Это уже 17-е продление действия этого правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Теперь соответствующие документы должны подписать глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.