Баффетт: Запад должен учиться у Украины 21.10.2025, 13:54

Уоррен Баффетт

Филантроп посетил страну 22 раза с начала полномасштабного вторжения России.

Американский предприниматель и филантроп Говард Г. Баффетт призвал западные страны усилить поддержку Украины и яснее объяснять своим гражданам, почему помощь Киеву имеет решающее значение для глобальной безопасности, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая в Вашингтоне на церемонии вручения премии CEPA Impact Award 2025 за гуманитарную деятельность в Украине, Баффетт заявил, что лидеры США «не смогли донести до общества значимость этой войны».

«Эта война — и наша война, — подчеркнул он. — Американцы и европейцы должны действовать быстрее, быть смелее и проявить больше решимости».

Фонд Баффетта вложил более 1 млрд долларов в проекты по восстановлению и устойчивости Украины, обеспечил 450 миллионов порций еды и активно помогает в разминировании сельхозземель. Баффетт посетил страну 22 раза с начала полномасштабного вторжения России.

Он отметил, что последствия войны ощущаются по всему миру, в том числе в вопросах продовольственной безопасности. «В Руанде фермер рассказал мне, что российская агрессия повысила цены на зерно в Центральной Африке», — сказал он.

Украина, традиционно являющаяся частью Европы, сталкивается с масштабным разрушением агросектора. Баффетт подчеркнул, что разминирование полей — ключ к восстановлению экономики.

Филантроп добавил, что работа в условиях войны стала для него уникальным опытом: «Во время войны нет роскоши времени. Нужно мгновенно понимать, кому доверять, и действовать быстро».

Он также особо отметил роль украинских женщин, которые «жертвуют семьями и карьерой ради выживания страны».

«Мир должен внимательнее смотреть на Украину, — сказал Баффетт. — Мы можем многому научиться у ее народа — их мужеству, стойкости и изобретательности».

