Водитель Ford влетел в остановку и в дерево под Минском
- 21.10.2025, 14:00
Он не справился с управлением.
ДТП случилось 20 октября в 17:30 на 13-м км автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) Минского района. Как сообщает Госавтоинспекция, 64-летний водитель Ford Galaxy въехал в остановочный пункт, а также в дерево.
— Водитель, двигаясь в направлении Минска, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на остановочный пункт, съехал в правый по ходу движения кювет, где наехал на придорожное дерево, — рассказали в ГАИ Минской области.
Водителя с травмами отвезли в больницу.