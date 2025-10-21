закрыть
21 октября 2025, вторник
Водитель Ford влетел в остановку и в дерево под Минском

  • 21.10.2025, 14:00
Водитель Ford влетел в остановку и в дерево под Минском

Он не справился с управлением.

ДТП случилось 20 октября в 17:30 на 13-м км автодороги Р23 (Минск — Микашевичи) Минского района. Как сообщает Госавтоинспекция, 64-летний водитель Ford Galaxy въехал в остановочный пункт, а также в дерево.

— Водитель, двигаясь в направлении Минска, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где наехал на остановочный пункт, съехал в правый по ходу движения кювет, где наехал на придорожное дерево, — рассказали в ГАИ Минской области.

Водителя с травмами отвезли в больницу.

