В Кремле растерялись относительно даты возможной встречи Трампа и Путина

В Кремле растерялись относительно даты возможной встречи Трампа и Путина3
- 21.10.2025, 14:07
Песков признался, что «понимания нет».
Точной даты встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пока нет, детали саммита еще не обсуждались. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Понимания о точной дате саммита Путина и Трампа сейчас нет», - цитируют его российские медиа.
Он также высказался о вероятном участии лидеров стран Европейского Союза в переговорах в Будапеште.
«Говорить о возможном участии лидеров стран Евросоюза в саммите Россия-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обсуждались», - сказал Песков.
Кроме того, спикер Кремля обвинил страны Европы в «подстрекательстве» Украины к продолжению войны.
Также Песков прокомментировал информацию, которая распространялась в российских СМИ, о том, что Путин может прилететь в Будапешт якобы на одном самолете с Трампом. Такую идею озвучил ранее депутат российской Госдумы Михаил Делягин.
«В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия Путина в Будапешт на одном самолете с Трампом как к фантастической версии», - отметил пресс-секретарь диктатора.