Песков признался, что «понимания нет».

Точной даты встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина пока нет, детали саммита еще не обсуждались. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Понимания о точной дате саммита Путина и Трампа сейчас нет», - цитируют его российские медиа.

Он также высказался о вероятном участии лидеров стран Европейского Союза в переговорах в Будапеште.

«Говорить о возможном участии лидеров стран Евросоюза в саммите Россия-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обсуждались», - сказал Песков.

Кроме того, спикер Кремля обвинил страны Европы в «подстрекательстве» Украины к продолжению войны.

Также Песков прокомментировал информацию, которая распространялась в российских СМИ, о том, что Путин может прилететь в Будапешт якобы на одном самолете с Трампом. Такую идею озвучил ранее депутат российской Госдумы Михаил Делягин.

«В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия Путина в Будапешт на одном самолете с Трампом как к фантастической версии», - отметил пресс-секретарь диктатора.

