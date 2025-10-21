Бывший председатель Речицкого райисполкома попал за решетку 21.10.2025, 14:25

Связи с экс-прокурором Гомельской области не помогли.

«Флагштоку» стали известны некоторые подробности дела бывшего председателя Речицкого райисполкома Виталия Панченко, которого обвиняют по части 3 статьи 426 УК Беларуси «Превышение власти или служебных полномочий».

На тот момент, когда СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы района, тот находился на свободе под подпиской о невыезде. Бывшему чиновнику вменили то, что он давал незаконные указания подчиненным о внесении заведомо ложных сведений в документы. Таким образом был скрыт падеж около 1 500 голов крупного рогатого скота. Это происходило с 2017 по 2022 годы, а в апреле 2025 года дело в отношении Панченко возбудила Генпрокуратура.

Он уже сидел в СИЗО, но недолго, а после освобождения стал идеологом в «Белоруснефти».

И вот, в конце сентября, Панченко заключили под стражу до суда в СИЗО-3 Гомеля. Насколько известно журналистам, к этому привели, в том числе, попытки экс-чиновника оформить фиктивную инвалидность на хроническом заболевании для смягчения будущего приговора.

Для этого он подключил свои связи. Так, бывший главврач Речицкой ЦРБ, а ныне врач поликлиники медицинских осмотров Александр Пузенков, лично водил Панченко по кабинетам и помогал подготавливать документы для оформления липовой инвалидности. Выяснилась пикантная подробность: Панченко и Пузенков — кумовья.

Кстати, Пузенкова в 2024 году торжественно награждали медалью «За заслуги в медицине» и нагрудным знаком «За труд во имя жизни», ранее чествовали как лучшего медика региона.

Кроме того, Панченко, используя свои связи в правоохранительной системе, попытался оказывать давление на свидетелей по делу. Без семейного подряда Пузенковых не обошлось и тут. Оказалось, что жена Александра Пузенкова состоит в родстве с бывшим прокурором Гомельской области Виктором Морозовым.

Таким образом, через связи Морозова Панченко пытался влиять на свое дело и решить вопросы «наверху». Однако, такое панибратство в Генпрокуратуре не оценили, и чтобы пресечь попытки Панченко выйти сухим из воды, экс-председателя водворили в СИЗО. Журналисты продолжают следить за ходом этого коррупционного дела.

Напомним, в 2022 году Панченко уже был в СИЗО, но тогда ему удалось избежать наказания оказался на «почетной» должности идеолога на «Белоруснефти».

