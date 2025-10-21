В Беларуси появились изменения по мобильной связи 21.10.2025, 14:38

Одно из них касается переноса номера.

У мобильных операторов появились изменения. «Зеркало» рассказывает об этих новшествах.

Оператор life:) объявил, что ускорил перенос номера и запустил акцию для иностранцев. «Начали действовать обновленные правила переноса мобильных номеров. Изменения утверждены постановлением № 40 (правительства. — Прим. ред.), согласно которому установлен единый порядок переноса номера между операторами связи Беларуси, — уточняет life:). — Теперь перейти от другого оператора стало ещё проще и быстрее: если заявка подана до 14.00, номер будет перенесен в тот же день, а при подаче после 14.00 — в течение 24 часов».

Также life:) расширил специальное предложение по переносу номера, и теперь оно доступно и для иностранцев — раньше воспользоваться акцией могли только граждане Беларуси.

Оператор А1 с 31 октября внесет изменения в договор об оказании услуг электросвязи. «Они направлены на уточнение порядка взаимодействия с клиентами в период полной блокировки услуг по лицевому счету», — сообщает компания.

Как пояснили в контакт-центре оператора журналисту как клиенту, в этом договоре пропишут, что «клиент ознакомлен и согласен с тем, что по истечении 6 дней с момента полной блокировки и по 75-й день включительно с баланса лицевого счета клиента списывается оплата расходов за сохранение каждого абонентского номера». Сумму компания будет определять с учетом своих затрат.

Также А1 объявил о запуске новых тарифных планов фиксированного интернета для бизнеса.

Компания А1 также с 10 октября пополнила список телеканалов онлайн-кинотеатра VOKA и кабельного телевидения новой телепрограммой «Спорт ТВ».

Тем временем А1 и МТС продолжают работы по развертыванию технологии RAN Sharing, которая позволяет увеличить географию и емкость сети за счет совместного использования базовых станций операторами-партнерами.

«На новом этапе усовершенствование сети затронуло более 200 населенных пунктов в сельской местности. А всего с момента внедрения технологии в 2022 году улучшение качества голосовой связи и передачи данных смогли оценить жители нескольких тысяч населенных пунктов во всех регионах страны», — сообщает А1.

