В Беларусь из Западной Европы идет атмосферный фронт 21.10.2025, 14:55

Прогноз погоды до конца рабочей недели.

22 октября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, местами – слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем составит от +7°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу страны. Атмосферное давление будет слабо падать.

23 октября погоду в стране будут определять атмосферный фронт и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по юго-западу Беларуси до +9°С, максимальная днем составит от +7°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу республики.

24 октября погодные условия будут формировать фронтальные разделы и теплые воздушные массы, смещающиеся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по западу республики ожидаются сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +8..+15°С.

