Трамп может использовать опыт Ближнего Востока для завершения войны в Украине 6 21.10.2025, 14:51

1,032

Дональд Трамп

Президент США сочетал военное давление с дипломатией.

После достижения перемирия между Израилем и ХАМАС, президент США Дональд Трамп заявил в Кнессете, что теперь хочет «разобраться с Россией». По мнению экспертов, его дипломатический успех на Ближнем Востоке может стать моделью для прекращения войны в Европе — если Белый дом применит тот же принцип «мира через силу», пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В случае с Ближним Востоком Трамп сочетал военное давление с дипломатией. Израиль при поддержке США нанес серию ударов по ХАМАС, «Хезболле» и иранским объектам, что ослабило Тегеран и вынудило палестинскую группировку согласиться на условия мира. Параллельно Вашингтон использовал связи с Катаром, Турцией и Египтом, чтобы убедить стороны принять план, предусматривающий возможность будущего палестинского государства.

Однако в Европе подход оказался менее последовательным. Несмотря на усилия по достижению перемирия, Путин неоднократно игнорировал предложения США и Украины. Каждый раз, когда Вашингтон был готов усилить санкции или предоставить Киеву новые вооружения, Путин предлагал «перезапустить переговоры», после чего давление на Москву ослабевало.

По оценке экспертов, Трамп должен действовать решительнее. Активнее применять экономическое давление и передать Украине более современные виды оружия, включая крылатые ракеты «Томагавк», которые могли бы изменить баланс сил.

Сам Трамп недавно признал, что Путин, возможно, «тянет время», но заверил, что «его уже пытались переиграть раньше — и не получилось». По словам наблюдателей, если Трамп действительно намерен добиться мира, ему придется продемонстрировать ту же решительность, что и в случае с Ираном и ХАМАС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com