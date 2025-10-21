закрыть
Банда Путина обеспокоена

1
  • Александр Невзоров
  • 21.10.2025, 15:08
  • 4,372
Банда Путина обеспокоена

Будут брать?

«НАТО активно готовится к войне с Россией», — Нарышкин.

Банда Путина обеспокоена тем, что ее собираются «брать».

Банда, наворотившая адское количество смертей и мерзостей, банда перемазанная в крови и дерьме по уши — выражает глубокую озабоченность агрессивными намерениями полиции.

Именно так звучит откровение Нарышкина о том, что европейцы хотят размозжить Россию.

Нарышкин: «Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования».

Нарышкин исполняет функции «нюхача» банды, следящего за намерениями «органов». В РФ, ради понта зовется «директором службы внешней разведки».

Александр Невзоров, «Телеграм»

