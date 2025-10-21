Банда Путина обеспокоена1
- Александр Невзоров
- 21.10.2025, 15:08
- 4,372
Будут брать?
«НАТО активно готовится к войне с Россией», — Нарышкин.
Банда Путина обеспокоена тем, что ее собираются «брать».
Банда, наворотившая адское количество смертей и мерзостей, банда перемазанная в крови и дерьме по уши — выражает глубокую озабоченность агрессивными намерениями полиции.
Именно так звучит откровение Нарышкина о том, что европейцы хотят размозжить Россию.
Нарышкин: «Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования».
Нарышкин исполняет функции «нюхача» банды, следящего за намерениями «органов». В РФ, ради понта зовется «директором службы внешней разведки».
Александр Невзоров, «Телеграм»