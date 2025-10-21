Креативный водитель: как фотошоп стал заменой правам 21.10.2025, 15:18

Белорус купил машину, но права получать не стал.

Он сделал их сам в фотошопе. В ГКСЭ на проверку поступило водительское удостоверение, выданное в Республике Туркменистан.

Было установлено, что документы сделаны не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида.

Все изображения сделаны цветной струйной печатью, а элементы защиты имитированы, сообщает подробности Мария Лешик, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области.

