Креативный водитель: как фотошоп стал заменой правам
- 21.10.2025, 15:18
Белорус купил машину, но права получать не стал.
Он сделал их сам в фотошопе. В ГКСЭ на проверку поступило водительское удостоверение, выданное в Республике Туркменистан.
Было установлено, что документы сделаны не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида.
Все изображения сделаны цветной струйной печатью, а элементы защиты имитированы, сообщает подробности Мария Лешик, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области.