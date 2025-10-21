Соловьев попал в громкий скандал из-за денег для войск РФ 5 21.10.2025, 15:19

5,810

Владимир Соловьев

Фонд пропагандиста отмыл $1,2 миллиона, поставляя на фронт бесполезный хлам.

В российском инфопространстве разгорелся скандал. Z-блогер Поздняков обвинил кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева и его персональный фонд «СВР-фонд» в нецелевом использовании пожертвований, собранных якобы на помощь войскам, пишет «Фокус».

В сети российский блогер опубликовал пост с фотографиями «военных багги», на которых с доверчивых граждан РФ якобы собрали 100 млн рублей (около $1,2 млн). Однако большая часть денег осталась на счетах фонда, а остальная часть была потрачена на то, что Поздняков назвал «бесполезным хламом».

«Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на лбс не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Эта ***ня завязнет в первой же луже. И скорость у нее очень маленькая, все fpv твои будут», — написал он в комментариях к фотографиями гниющей под открытым небом техники.

Отметим, что «СВР Фонд» действительно открыл сбор на 100 млн рублей на «транспорт, который помогает бойцам на передовой». В посте от 1 августа говорится, что техника якобы проходят апробацию. Хотя если верить фотографиям Позднякова, то часть техники в настоящее время простаивает недалеко строений, характерных для сельской местности.

На публикацию обратил внимание бывший советник МВД Украины Антон Геращенко. На своей странице в Telegram он написал, что популярнейший российский телеведущий помогает ВСУ бить оккупантов, «поставляя на фронт кустарные багги-мишени для дронов». Сама техника совершенно непригодна для фронта, зато Соловьев на этом отмыл миллионы, подчеркнул украинский политик.

Обозреватели Defence Blog по этому поводу отметили, что скандал с кремлевским пропагандистом демонстрирует то, что критики называет «показушным патриотизмом», когда проекты на миллионы долларов не приносят на самом деле никакой пользы российским войскам. Однако на момент публикации сам Соловьев в публичном пространстве не ответил на обвинения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com