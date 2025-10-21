закрыть
Вильнюсские соцдемы предлагают принять резолюцию об интеграции иммигрантов

  • 21.10.2025, 15:35
Суть резолюции – улучшение возможностей иммигрантов.

Вильнюсские социал-демократы предлагают столичному горсовету принять резолюцию об интеграции иммигрантов в столице. Цель резолюции - создание ясной и действенной политики в отношении социального и экономического вовлечения иммигрантов, пишет Delfi.

Суть резолюции – улучшение возможностей иммигрантов для изучения литовского языка, поощрение их участия в жизни города и создание условий для полноценной интеграции в общество.

В документе предлагается утвердить меры финансовой помощи и поощрительные меры, а также поддерживать неправительственные организации, которые занимаются интеграционными проектами.

- Иммиграция обусловлена как геополитическим положением, так и изменениями на рынке труда. Сегодня в Вильнюсе проживает значительное количество иммигрантов, но ни государство, ни столица до сих пор не дает им реальную возможность для изучения литовского или интеграции в общество. Мы предлагаем Вильнюсу принять резолюцию и сделать важный шаг – взять на себя ответственность и стать примером для других муниципалитетов и для самого государства, – сказал староста фракции соцдемов в столичном горсовете Повилас Пинялис.

Муниципалитет обсудит резолюцию на заседании в ближайшую среду. Если документ одобрят, он станет основанием для создания новых мер интеграции и их финансирования.

В Вильнюсе живут десятки тысяч мигрантов из Беларуси.

