Вильнюсские соцдемы предлагают принять резолюцию об интеграции иммигрантов 1 21.10.2025, 15:35

Суть резолюции – улучшение возможностей иммигрантов.

Вильнюсские социал-демократы предлагают столичному горсовету принять резолюцию об интеграции иммигрантов в столице. Цель резолюции - создание ясной и действенной политики в отношении социального и экономического вовлечения иммигрантов, пишет Delfi.

Суть резолюции – улучшение возможностей иммигрантов для изучения литовского языка, поощрение их участия в жизни города и создание условий для полноценной интеграции в общество.

В документе предлагается утвердить меры финансовой помощи и поощрительные меры, а также поддерживать неправительственные организации, которые занимаются интеграционными проектами.

- Иммиграция обусловлена как геополитическим положением, так и изменениями на рынке труда. Сегодня в Вильнюсе проживает значительное количество иммигрантов, но ни государство, ни столица до сих пор не дает им реальную возможность для изучения литовского или интеграции в общество. Мы предлагаем Вильнюсу принять резолюцию и сделать важный шаг – взять на себя ответственность и стать примером для других муниципалитетов и для самого государства, – сказал староста фракции соцдемов в столичном горсовете Повилас Пинялис.

Муниципалитет обсудит резолюцию на заседании в ближайшую среду. Если документ одобрят, он станет основанием для создания новых мер интеграции и их финансирования.

В Вильнюсе живут десятки тысяч мигрантов из Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com