Белорусского певца добавили в базу украинского «Миротворца» 2 21.10.2025, 15:46

1,012

Виталий Артист

После поездки в оккупированный Крым.

Белорусский певец Виталий Артист, фронтмен группы «Без Билета», попал в базу украинского сайта «Миротворец». Там собирают информацию о предполагаемых пророссийских террористах, сепаратистах, наемниках, военных преступниках и убийцах.

Как сообщается на сайте, музыканта внесли в базу за публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию.

Поводом для внесения в базу «Миротворца» стал ролик музыканта в TikTok. Виталий Артист рассказал в нем о своей поездке в Крым. Он заявил, что выбрал Крым, так как в Европу ездить гораздо труднее.

