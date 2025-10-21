Белорусского певца добавили в базу украинского «Миротворца»2
- 21.10.2025, 15:46
- 1,012
После поездки в оккупированный Крым.
Белорусский певец Виталий Артист, фронтмен группы «Без Билета», попал в базу украинского сайта «Миротворец». Там собирают информацию о предполагаемых пророссийских террористах, сепаратистах, наемниках, военных преступниках и убийцах.
Как сообщается на сайте, музыканта внесли в базу за публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию.
Поводом для внесения в базу «Миротворца» стал ролик музыканта в TikTok. Виталий Артист рассказал в нем о своей поездке в Крым. Он заявил, что выбрал Крым, так как в Европу ездить гораздо труднее.