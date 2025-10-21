ВСУ отразили массированный механизированный штурм в Запорожской области

ВСУ отразили массированный механизированный штурм в Запорожской области1
- 21.10.2025, 16:04
- 1,242
В 118-й бригаде показали кадры уничтожения россиян и их техники.
Подразделения 71-го мотострелкового полка армии РФ накануне осуществили массированный механизированный штурм на село Малая Токмачка Запорожской области на Ореховском направлении, информирует 118-я отдельная механизированная бригада Вооруженных Сил Украины.
Две мотострелковые роты оккупантов несколькими волнами при поддержке 26 единиц военной техники (танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и внедорожников многоцелевого назначения «Тигр») наступали на этот населенный пункт из районов Новопрокоповки и Вербового.
Несмотря на небольшое количество их штурмов, россияне продвинулись в Запорожской области сразу на двух направлениях.
Бойцы 118-й ОМБр с помощью артиллерии, дронов со сбросами и FPV-дронов отбили российские штурмовые действия и повредили 12 боевых машин пехоты, два танка, шесть бронетранспортеров и две ББМ «Тигр».
Россиянам на нескольких единицах неповрежденной техники удалось отступить в направлении Вербового. На этом участке фронта бои продолжаются. Экипаж Т 72 также эффективно нанес удар по российской бронетехнике.