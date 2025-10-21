Reuters: Эрдоган превратил сделку Трампа по Газе в инструмент влияния Турции 21.10.2025, 16:15

Реджеп Тайип Эрдоган

Cвязи Анкары с ХАМАС стали политическим активом.

Роль Турции в заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, инициированного президентом США Дональдом Трампом, стала дипломатическим триумфом Анкары. По данным Reuters, именно вмешательство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана убедило руководство ХАМАС принять американский план (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее связи Анкары с ХАМАС считались проблемой для Вашингтона, но теперь они превратились в политический актив. Трамп назвал Эрдогана «одним из самых влиятельных лидеров мира» и «надежным союзником».

Как отмечают эксперты, успех Турции в урегулировании конфликта усилил ее позиции в регионе и может помочь Анкаре добиться уступок от США — снятия санкций, возвращения в программу F-35 и поддержки по сирийскому вопросу.

Перелом в отношениях между Турцией и Вашингтоном начался после сентябрьской встречи Трампа и Эрдогана в Белом доме, где обсуждались санкции и ситуация в Сирии. Анкара стремится ограничить влияние курдских формирований и продвигает их интеграцию в сирийскую армию — шаг, который уже получил развитие.

Заключенная при посредничестве Турции сделка обеспечила освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий, которые унесли жизни более 67 тысяч палестинцев. Однако путь к палестинскому государству остается неясным. В документе нет четкого плана по реализации решения о двух государствах.

Участие Анкары встревожило Израиль и арабские страны, опасающиеся усиления турецкого влияния и возврата «османских амбиций». Но для Эрдогана это стало подтверждением, что Турция вновь стала ключевым игроком на Ближнем Востоке, способным решать конфликты, от которых зависит баланс сил в регионе.

