Зеленский: Дальнобойность украинской обороны возвращает Путина к реальности

  • 21.10.2025, 16:24
Зеленский: Дальнобойность украинской обороны возвращает Путина к реальности
Владимир Зеленский

Хозяин Кремля пытается «спрыгнуть» с переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Путин пытается «спрыгнуть» с переговоров.

Об этом глава Украины написал сегодня, 21 октября, в своем Telegram-канале:

— Активно и максимально нужно работать дипломатам, политическим лидерам. Только несколько недель назад Путин почувствовал истинное давление и угрозу «Томагавков», сразу проявил готовность вернуться в дипломатию. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог.

Российская тактика — это убийства людей и террор холодом. В преддверии зимы буквально каждый день россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике. Только давление на Россию может исправить и остановить. Лишь достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо окончить эту войну, и только давление приведет к миру, — заявил Зеленский.

Также Владимир Зеленский поблагодарил ремонтные бригады и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия российских ударов в Сумской и Черниговской областях Украины.

«Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение», — сказал он.

