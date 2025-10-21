Зеленский: Дальнобойность украинской обороны возвращает Путина к реальности
- 21.10.2025, 16:24
Хозяин Кремля пытается «спрыгнуть» с переговоров.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Путин пытается «спрыгнуть» с переговоров.
Об этом глава Украины написал сегодня, 21 октября, в своем Telegram-канале:
— Активно и максимально нужно работать дипломатам, политическим лидерам. Только несколько недель назад Путин почувствовал истинное давление и угрозу «Томагавков», сразу проявил готовность вернуться в дипломатию. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог.
Российская тактика — это убийства людей и террор холодом. В преддверии зимы буквально каждый день россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике. Только давление на Россию может исправить и остановить. Лишь достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо окончить эту войну, и только давление приведет к миру, — заявил Зеленский.
Также Владимир Зеленский поблагодарил ремонтные бригады и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия российских ударов в Сумской и Черниговской областях Украины.
«Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение», — сказал он.