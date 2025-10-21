В шкловской ИК-17 контролеры обрезают шарфы заключенным 21.10.2025, 16:30

Их длина не должна быть более 70 сантиметров.

В ИК-17 в Шклове контролеры начали обрезать шарфы, которые приходят заключенным в передачах, пишет телеграм-канал mayday.team. Это связано с новыми требованиями, которые в колонии стали предъявлять к шарфам — их длина должна составлять не более 70 см и ширина не более 30 см.

По информации канала, контролеры на приеме передач измеряют размеры шарфов и отрезают лишнее — такие случаи стали известны на прошлой неделе. Режут как готовые фабричные изделия, так и отрезы флиса, которые родственники рекомендуют использовать в качестве шарфа.

Год назад в колониях шарф мог быть длиной 160 см, с прошлой весны было введено новое правило — не более метра.

Бывший политзаключенный, несколько лет назад отбывавший срок в шкловской колонии, пояснил «Медиазоне», что разговоры об уменьшении допустимого размера до 70 см велись и ранее.

«Начальник режима очень не любил, если шарф позволял обмотать шею», — вспоминает он.

Отметим, что именно в Шклове умерли политзаключенные Витольд Ашурок (в 2021 году) и Валентин Штермер (в 2025-м).

