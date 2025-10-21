Россию накрыло «цунами» банкротств 21.10.2025, 16:36

Из-за повышения налогов.

В России могут закрыться сотни тысяч небольших предприятий из-за решения правительства увеличить налоговую нагрузку на бизнес. Об этом на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым предупредил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, пишет The Moscow Times.

По его словам, планы Минфина снизить порог по доходам бизнеса для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. в год ударят прежде всего по малому и среднему предпринимательству (МСП) в регионах. При этом наиболее болезненным увеличение налогового бремени станет для индивидуальных предпринимателей (ИП), которые зачастую получают в месяц не более 200 тыс. руб. после уплаты всех налогов и выплаты зарплат сотрудникам.

Депутат предложил министру финансов проработать поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2026 год, чтобы поднять нижнюю границу НДС для МСП. «Это защитит сотни тысяч небольших предприятий от закрытия», — подчеркнул лидер «Новых людей». Также депутат заявил о необходимости сохранения льгот по НДС для разработчиков российского программного обеспечения (ПО). «Если отменить льготы, то получится, что мы сами поставим себе подножку. Компаниям как минимум придется сокращать сотрудников. Хорошие специалисты могут уехать заграницу. При этом бюджет может потерять десятки миллиардов рублей — столько же, сколько планировал получить», — отметил Нечаев. Он призвал рассматривать льготы для IT-компаний как «инвестиции в будущее».

В конце сентября Минфин в рамках проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027–28 годов предложил ряд налоговых изменений. Среди них снижение порога по доходам бизнеса для уплаты НДС до 10 млн руб. в год; отмена льготы по НДС для отечественного ПО; повышение в два раза — до 15% — страховых взносов для сотрудников IT-компаний; введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и 25% от прибыли букмекерских контор, а также увеличение ставки НДС с 20 до 22%. Налоговые «новации» Минфин объяснил необходимостью финансировать «оборону и безопасность» страны.

Предложения возникли на фоне резко выросшего дефицита бюджета.

