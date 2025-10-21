Топ-7 самых знаменитых усов в истории: от Эйнштейна до Халка Хогана

Топ-7 самых знаменитых усов в истории: от Эйнштейна до Халка Хогана4
- 21.10.2025, 16:44
- 1,528
Усы снова в центре внимания.
Когда-то усы считались пережитком прошлого, но сегодня они вновь становятся символом стиля и уверенности. Благодаря звездам вроде Джейкоба Элорди и Тимоти Шаламе, этот элемент мужского образа возвращается на красные дорожки, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Вдохновение можно черпать у тех, кто сделал усы частью своего имиджа. Вот наиболее известные личности:
1. Гениальный физик Альберт Эйнштейн носил густые «шеврон»-усы, которые стали неотъемлемой частью образа великого физика.
2. Актер Кларк Гейбл ввел моду на тонкие и аккуратные «карандашные» усы — символ голливудского шарма.
3. Британский певец Фредди Меркьюри сделал усы частью рок-культуры 1980-х — густые, выразительные, уверенные, как и его сценический образ.
4. Композитор и исполнитель Лайонел Ричи предпочитал более мягкий и ухоженный вариант, идеально гармонировавший с его бархатным голосом.
4. Актер Том Селлек стал иконой мужских усов в сериале Magnum, P.I. — густых, мощных и харизматичных.
5. Звезда рестлинга Халк Хоган выбрал агрессивный «подковообразный» стиль, идеально подходящий к его образу рестлера.
6 Актер Тимоти Шаламе предпочитает легкий «теневой» вариант — почти незаметный, но подчеркивающий артистизм.
7. Актер Джейкоб Элорди, играя Элвиса Пресли, вернул в моду минималистичный, утонченный ус в духе Ривьеры.
Можно сделать вывод, что усы снова в центре внимания, доказывая, что классика никогда не выходит из моды.