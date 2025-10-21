В Бельгии рассказали, когда смогут передать Украине свои истребители F-16
- 21.10.2025, 16:56
Переход Бельгии на самолеты F-35 имеет стратегическое значение.
Бельгия передаст Украине свои истребители F-16 только после того, как получит и запустит в действие новые самолеты F-35.
Об этом рассказал министр обороны страны Тео Франкен, сообщает «Радио Свобода».
- Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине, - сказал чиновник.
По его словам, процесс развертывания F-35 является «очень важной фазой» для бельгийских Военно-воздушных сих и напрямую связан с передачей самолетов Украине.
- Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины, - пояснил Франкен.
Он отметил, что Бельгия является частью ядерного сдерживания НАТО, и именно поэтому ее переход на самолеты F-35 имеет стратегическое значение.