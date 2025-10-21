WSJ: Саркози начал отбывать пятилетний срок заключения с отпечатков пальцев и фото в полиции

WSJ: Саркози начал отбывать пятилетний срок заключения с отпечатков пальцев и фото в полиции3
Теперь бывший глава государства будет жить по строгому тюремному распорядку.
Бывший президент Франции Николя Саркози во вторник начал отбывать пятилетний срок заключения — беспрецедентный случай в современной французской политике. 70-летнего экс-лидера, осуждённого за незаконное финансирование предвыборной кампании при участии ливийского режима Муаммара Каддафи, доставили из его дома в парижском XVI округе в тюрьму Ла-Сант, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).
По прибытии Саркози прошёл процедуру регистрации: обыск, снятие отпечатков пальцев, фотографирование и получение номера заключённого. Его поместили в одиночную камеру площадью восемь квадратных метров, где он будет содержаться в целях безопасности.
Решение суда исполнить приговор немедленно, не дожидаясь апелляции, вызвало широкий общественный резонанс. Адвокат экс-президента Жан-Мишель Дарруа назвал это «позором для французских институтов».
Президент Франции Эммануэль Макрон, встретившийся с Саркози на прошлой неделе, заявил, что уважает «эмоции граждан», но подчеркнул необходимость «сохранения доверия к правосудию».
Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 год, был символом консервативной политики и харизматичным «аутсайдером» с жёсткой риторикой. Его карьера началась в пригороде Парижа, где в 1993 году он лично участвовал в спасении детей во время захвата заложников.
Теперь бывший глава государства будет жить по строгому тюремному распорядку: две доставки еды в день, часовая прогулка в одиночестве и три визита в неделю от семьи и друзей.