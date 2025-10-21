«Может быть, стыдно станет чинушам?» 1 21.10.2025, 17:17

После «оптимизации» в больнице под Слуцком останется три работника вместо 15.

Жители деревни Лучники Слуцкого района возмущены из-за сокращения медперсонала амбулатории. Ранее в ней обслуживались около трех тысяч человек. Без местного медпункта людям придется ездить в райцентр.

«На нашей улице семь инвалидов первой группы, – говорит местная жительница. – Для нас это все! Представьте, я после химии приехала – куда я пойду? Я не могу дойти досюда – что, я в город поеду? Или незрячий муж, который 50 лет отработал?»

«Ждать автобус, там очередь выстоять и, наконец, сдать анализы – что с ним будет, с этим ребенком? – возмущается ее соседка. - Да он там упадет!»

Сначала власти хотели закрыть больницу, но теперь говорят об оптимизации, после которой из 15 медработников останется только трое.

«Хорошо они придумали - оптимизация в виде сокращения работников и ФАПов, наша больница с городом не справляется, а то еще из лучников туда пойдут», - пишет житель Слуцка в комментариях под видео в TikTok.

@slutskgorod Амбулаторию не закроют, но оптимизация всё же планируется. Комментарий главврача Слуцкой ЦРБ Александра Петровича Сокола изданию «Минская правда»: — Амбулатория продолжит свою работу в штатном режиме. Изменения в расписании, о которых идёт речь, связаны с рекомендациями Минздрава по оптимизации работы медицинских учреждений. Решение о сокращении должностей принимается после тщательного анализа фактической нагрузки медработников. Сейчас специалисты проводят комплексный анализ во всех подразделениях ЦРБ, оценивая финансовую эффективность и востребованность каждой должности. При этом каждая ставка рассматривается индивидуально. По результатам анализа работы за три последних года все штатные должности медработников сохранятся, за исключением уменьшения ставки акушерки до 0.5. Все изменения будут согласованы с РИКом и ГУЗО Миноблисполкома. Администрация заверила, что медицинская помощь населению будет оказываться в полном объёме, с особым вниманием к обеспечению базовых медицинских услуг. Анализ нагрузки медицинского персонала во всех подразделениях амбулатории продолжается, заключили в ЦРБ. ♬ оригинальный звук - slutskgorod

«Всем чиновникам фиолетово, что в деревне почти большинство пожилые, в Греске то же самое, задолбали проверками, все делают, чтобы закрыть, хотят сократить акушерку, лабораторию, физкабинет, уже закрыли один этаж, люди ждут очередь, чтобы лечь в больницу, а представьте как врачу работать в такой нервотряске, - добавляет еще один житель. - Доктор «от бога», но с таким отношением наших чиновников, это треш, ну и кто поможет? Никто, всем начальникам хорошее лечение - как бельмо. Село не может лечится лучше города, наверное все-таки, может быть, стыдно станет чинушам?»

Главврач Слуцкой районной больницы Александр Сокол объяснил, что изменения связаны с «рекомендациями Минздрава» и анализом нагрузки на медработников.

