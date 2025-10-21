закрыть
21 октября 2025, вторник, 17:52
Зеленский «разминется» с Орбаном во время саммита лидеров ЕС

  • 21.10.2025, 17:28
Зеленский «разминется» с Орбаном во время саммита лидеров ЕС
Владимир Зеленский

Саммит пройдет 23 октября в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский может не увидеться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета 23 октября в Брюсселе, потому что тот не будет присутствовать на обсуждении вопроса по Украине.

Об этом корреспонденту «Европейской правды» сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, причастный к организации процессов, пожелавший остаться неназванным.

Орбан и Зеленский могут не увидеть друг друга во время заседания Европейского совета в Брюсселе 23 октября.

- Виктор Орбан не будет участвовать в обсуждении украинского вопроса, который стоит первым в повестке дня Европейского совета... Он приедет на заседание Европейского совета только после обеда, поскольку должен участвовать в торжествах по случаю национального праздника Венгрии, – сообщил собеседник.

Он напомнил, что право голосовать от имени Венгрии Орбан передал премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Однако в Европейском совете ожидают, что «выводы об Украине будут, как и в прошлые разы, утверждены не единогласно, а 26 государствами – Венгрия снова воздержится».

«Зеленский примет участие в обсуждении украинского вопроса в его первой части. Далее лидеры ЕС продолжат дискуссию без украинского президента», – уточнил европейский чиновник.

Пока официально не подтверждается физическое присутствие Зеленского в Брюсселе 23 октября, но ожидается, что он прибудет на саммит ЕС лично.

