В Беларуси готовятся к атакам дронов по НПЗ и газопроводам

  • 21.10.2025, 17:35
В Беларуси готовятся к атакам дронов по НПЗ и газопроводам

На полигоне под Борисовом стартовали масштабные учения сил и средств гражданской обороны.

В них приняли участие более 270 специалистов и 130 единиц техники. Задействованы силы 12 служб гражданской обороны, представляющих МЧС, МВД, Минздрав, Минэнерго, Минсвязи, Мининформ, Минтранс, МЖКХ, МАРТ, Минстройархитектуры, Минсельхозпрод и «Белнефтехим».

Одним из эпизодов учений стала отработка ликвидации последствий атаки беспилотного летательного аппарата по объектам энергетики. В частности, отрабатывали работы с поврежденным от беспилотников наземным газопроводом, а также действия при атаке дронов на резервуары с нефтепродуктами.

После локализации и тушения пожара работниками МЧС, аварийная бригада приступила к восстановительным работам. Для временной герметизации поврежденного участка был использован метод наложения бандажа — современная технология, позволяющая быстро стабилизировать ситуацию без отключения потребителей. Одновременно с этим специалисты применили газоанализаторы для контроля уровня безопасности и исключения повторного воспламенения.

Завершающим этапом стала замена поврежденного сегмента трубопровода для полного восстановления работоспособности газораспределительной системы.

Украина уже поразила значительную часть российских НПЗ, на которые у Киева имеются технические возможности для атак. Это означает, что вскоре на повестку дня может выйти (а возможно, уже и вышел) вопрос о двух НПЗ в Беларуси — в Новополоцке и Мозыре, — которые сейчас работают на полную мощность для обеспечения топливом европейской части России.

Поставки бензина по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов Беларуси на внутренний рынок РФ выросли до 14 500 баррелей в сутки. Поставки дизельного топлива в сентябре составили 33 тысячи тонн.

