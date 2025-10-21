Ученые смогли подтвердить 50-летнюю теорию
- 21.10.2025, 17:45
Чьи голоса слышат люди в голове?
Новое исследование подтвердило теорию о том, что люди с диагнозом шизофрения на самом деле слышат собственный голос в голове, ошибочно принимая его за чужой.
«Такая идея существует уже на протяжении 50 лет, но ее было крайне трудно подтвердить, потому как внутренний голос по своей природе очень интимен», - говорит исследователь в области психологии из Университета Нового Южного Уэльса Томас Уитфорд.
Уитфорду и его команде удалось исследовать реакцию мозга на внутренний голос с помощью электроэнцефалографии. Также ученые проследили реакцию мозга людей с шизофренией на их слуховые галлюцинации, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).
«Когда мы говорим, даже мысленно, часть нашего мозга, которая обрабатывает звуки внешнего мира, становится менее активной. Это происходит потому, что мозг предсказывает звук собственного голоса. Но у людей, которые слышат голоса, это предсказание, по-видимому, работает неправильно, и мозг реагирует так, как будто их внутренний голос исходит от кого-то другого», - объясняет ученый.
В исследовании приняли участие 55 человек с диагнозом шизофрения, которые пережили слуховые галлюцинации. Также 44 человека с шизофренией, но без слуховых галлюцинаций и еще 43 человека без диагноза шизофрения.
Группе предложили прослушать аудиозапись в наушниках и мысленно произносить звуки «ба» или «би», делать это было необходимо одновременно с воспроизведением звука. На аудиозаписи также проигрывалось «ба» или «би», но участники не знали, будут ли совпадать произнесенные ими с слова с тем, что они услышат на записи.
Когда внутренняя речь совпадала с внешним звуком, мозг участников, недавно испытавших слуховые галлюцинации, реагировал гораздо сильнее.
«У здоровых людей внутренняя речь вызывает такое же снижение активности мозга, как и при разговоре вслух. Но у людей, которые слышат голоса, такого снижения активности не происходит. На самом деле, их мозг реагирует на внутреннюю речь еще сильнее, как будто она исходит от кого-то другого. Это может помочь объяснить, почему голоса кажутся такими реальными», - говорит Уитфорд.
Эксперимент доказывает, что голоса, который слышат люди с шизофренией, являются их собственным внутренним голосом, который мозг ошибочно принимает за чужую. Эти результаты могут помочь врачам определить, кто подвержен риску психоза, ещё до его развития, что позволит начать раннее вмешательство.