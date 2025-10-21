Ученые смогли подтвердить 50-летнюю теорию 21.10.2025, 17:45

Чьи голоса слышат люди в голове?

Новое исследование подтвердило теорию о том, что люди с диагнозом шизофрения на самом деле слышат собственный голос в голове, ошибочно принимая его за чужой.

«Такая идея существует уже на протяжении 50 лет, но ее было крайне трудно подтвердить, потому как внутренний голос по своей природе очень интимен», - говорит исследователь в области психологии из Университета Нового Южного Уэльса Томас Уитфорд.

Уитфорду и его команде удалось исследовать реакцию мозга на внутренний голос с помощью электроэнцефалографии. Также ученые проследили реакцию мозга людей с шизофренией на их слуховые галлюцинации, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

«Когда мы говорим, даже мысленно, часть нашего мозга, которая обрабатывает звуки внешнего мира, становится менее активной. Это происходит потому, что мозг предсказывает звук собственного голоса. Но у людей, которые слышат голоса, это предсказание, по-видимому, работает неправильно, и мозг реагирует так, как будто их внутренний голос исходит от кого-то другого», - объясняет ученый.

В исследовании приняли участие 55 человек с диагнозом шизофрения, которые пережили слуховые галлюцинации. Также 44 человека с шизофренией, но без слуховых галлюцинаций и еще 43 человека без диагноза шизофрения.

Группе предложили прослушать аудиозапись в наушниках и мысленно произносить звуки «ба» или «би», делать это было необходимо одновременно с воспроизведением звука. На аудиозаписи также проигрывалось «ба» или «би», но участники не знали, будут ли совпадать произнесенные ими с слова с тем, что они услышат на записи.

Когда внутренняя речь совпадала с внешним звуком, мозг участников, недавно испытавших слуховые галлюцинации, реагировал гораздо сильнее.

«У здоровых людей внутренняя речь вызывает такое же снижение активности мозга, как и при разговоре вслух. Но у людей, которые слышат голоса, такого снижения активности не происходит. На самом деле, их мозг реагирует на внутреннюю речь еще сильнее, как будто она исходит от кого-то другого. Это может помочь объяснить, почему голоса кажутся такими реальными», - говорит Уитфорд.

Эксперимент доказывает, что голоса, который слышат люди с шизофренией, являются их собственным внутренним голосом, который мозг ошибочно принимает за чужую. Эти результаты могут помочь врачам определить, кто подвержен риску психоза, ещё до его развития, что позволит начать раннее вмешательство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com