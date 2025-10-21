Зеленский анонсировал новые оборонные договоренности 21.10.2025, 17:55

Ставка на авиацию и ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и очертил ключевые приоритеты в сфере обороны. Об этом он написал в Telegram.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина готовит новые оборонные договоренности, которые позволят усилить боевую авиацию и сформировать крепкие Воздушные силы для долгосрочной безопасности страны.

«Важно, чтобы все наши государственные институты и составляющие Сил обороны, которые задействованы в подготовке и будут задействованы в реализации соглашения, были должным образом скоординированы», - написал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что на этой неделе состоятся встречи с европейскими лидерами и партнерами из коалиции стран, которые помогают Украине. По его словам, каждый партнер должен четко понимать, как может поддержать Украину наиболее эффективно именно сейчас.

Среди ключевых вопросов он назвал потребности в ПВО, наполнение оборонных пакетов, расширение программы PURL, обеспечение оборудованием для восстановления энергетики, а также координацию в усилении санкций.

Кроме того, во время совещания обсудили повестку дня предстоящих заседаний Ставки и потребности оборонной промышленности.

- Детально работаем над потребностями нашей оборонной промышленности. И чтобы такие потребности удовлетворялись максимально полно, в частности, состоится трансформация аппарата СНБО, - заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что показатель обеспечения фронта украинским оружием до конца года должен составлять не менее 50%, и эту задачу нужно выполнить.

