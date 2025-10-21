ГАИ саботирует указания Лукашенко? 2 21.10.2025, 18:08

1,342

«Кофеманов» на АЗС не нашли.

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал СТВ о результате милицейских рейдов по автозаправкам. Их спешно организовали в конце прошлой недели, как только правитель возмутился, что автолюбители, пьющие кофе, якобы создают очереди на АЗС, и потребовал «навести железный порядок до понедельника».

Ротченков заявил, что «неординарные либо любые другие варианты привлечения к ответственности касаемо очередей не потребовались».

Белорусы в TikTok также выкладывают видео, где показывают, что никаких очередей на заправках нет. Выходит, «кофеманы» на АЗС — выдумка Лукашенко?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com