21 октября 2025, вторник
ГАИ саботирует указания Лукашенко?

  • 21.10.2025, 18:08
ГАИ саботирует указания Лукашенко?

«Кофеманов» на АЗС не нашли.

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал СТВ о результате милицейских рейдов по автозаправкам. Их спешно организовали в конце прошлой недели, как только правитель возмутился, что автолюбители, пьющие кофе, якобы создают очереди на АЗС, и потребовал «навести железный порядок до понедельника».

Ротченков заявил, что «неординарные либо любые другие варианты привлечения к ответственности касаемо очередей не потребовались».

Белорусы в TikTok также выкладывают видео, где показывают, что никаких очередей на заправках нет. Выходит, «кофеманы» на АЗС — выдумка Лукашенко?

