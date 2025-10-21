У Трампа и Путина случился «синдром Уиткоффа» Сергей Таран

21.10.2025, 18:13

1,418

Теперь каждая из сторон будет считать, что ее «обманули».

Во время таинственного разговора Трампа и Путина у обоих случился «синдром Уиткоффа».

Трамп подумал, что Россия готова освободить территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на остальную часть Донецкой области (в логике Трампа это означало бы «равноценный обмен» ради мира). А Путин подумал, что США согласны с тем, что он получит Донецкую область в обмен на обещание не оккупировать остальные части Запорожской и Херсонской областей (в логике Путина это означало бы бесплатную сдачу Украиной Донецкой области ради обещания-пустышки).

В результате каждый подумал, что всё-таки прогнул своего визави, хотя на самом деле обе стороны повторили позиции, которые у них официально были ещё несколько месяцев назад.

Теперь каждая из сторон будет считать, что её «обманули». И теперь не с чем лететь в Будапешт.

А в целом это иллюстрация тотального трэша в мировой политике — когда ультраважные для мировой безопасности переговоры ведутся на таком уровне.

Здесь я мог бы написать «два сапога пара», но не буду такого писать, потому что один из участников переговоров — наш наибольший союзник, а второй — наибольший враг.

Сергей Таран, «Фейсбук»

