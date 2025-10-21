Появились новые подробности в «деле лифтера»
- 21.10.2025, 18:25
В милицию обратились еще более 20 женщин.
После публикации фотографий задержанного Юрия Демьянова, в милицию обратились еще более 20 женщин, которые сообщили, что также были жертвами «могилевского лифтера».
Об этом БелТА рассказал представитель Следственного комитета Константин Главницкий. Если причастность подозреваемого к этим эпизодам будет подтверждена, их добавят к уголовному делу.
В начале октября в Могилеве силовики задержали 53-летнего Юрия Демьянова. Его подозревают в серии жестоких изнасилований и убийств. Преступления происходили в 1996-1999 годах на территории Могилевской, Витебской и Минской областей.
По словам представителя Следственного комитета Константина Главницкого, для расследования преступлений прошлых лет в Беларуси была создана специальная межведомственная группа из опытных следователей, криминалистов, дактилоскопистов и других экспертов.
Именно они после года работы и ряда повторных экспертиз «собрали полный геном преступника из фрагментов биологических следов» разных лет.
По версии следствия, мужчина выслеживал своих жертв возле многоэтажек, выбирая внешне хрупких девочек и женщин. Если же те сопротивлялись — убивал. Известно о восьми убитых и двух выживших после покушения на убийство и изнасилование.
Планируется, что резонансное дело «могилевского лифтера» будет рассматриваться сразу в Верховном суде РБ — материалы туда передадут в конце года.
На сегодня мужчине инкриминируют восемь убийств, два покушения на убийство, четыре нападения на девочек и женщин, а оценивать преступления с учетом времени будут по Уголовному кодексу БССР 1960 года. Его статья 100 предусматривает от 15 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь.
Однако в связи со сроком давности, говорят юристы, по действующему закону смертная казнь должна быть заменена лишением свободы.