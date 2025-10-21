Началась новая «лунная гонка» 21.10.2025, 18:27

США могут добывать редкоземельные металлы на спутнике Земли, чтобы обойти Китай

США могут рассмотреть добычу редкоземельных металлов на Луне, чтобы снизить зависимость от Китая, который контролирует большую часть мировых ресурсов, необходимых для высоких технологий и военной промышленности, включая истребители F-35, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Американские запасы редкоземельных металлов ограничены, а перерабатывающих мощностей для их извлечения нет. Австралия обладает такими ресурсами, но даже с поддержкой США вряд ли сможет заменить Китай. При этом Луна, по оценкам ученых, содержит огромные залежи тяжелых редкоземов, включая скандий, иттрий и редкоземельные лантаниды. Они необходимы для электроники, лазеров, сверхпроводников и других технологий.

Исследования показывают, что создание постоянного обитаемого лунной базы обойдется примерно в $65 млрд с учетом строительства и содержания. Для США это сопоставимо с масштабом национальных расходов, но позволит полностью избавиться от зависимости.

Добыча на Луне также принесет технологические и престижные выгоды, укрепив позиции США в космосе. Сейчас США и Китай ведут гонку за строительство постоянных баз на Южном полюсе Луны.

Некоторые американские политики пока скептически относятся к проекту из-за его стоимости, однако эксперты подчеркивают, что такие инвестиции могут дать стратегическое преимущество и гарантировать независимость в критически важных технологиях.

