закрыть
21 октября 2025, вторник, 19:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Режим не сможет удержаться после ухода Лукашенко

1
  • 21.10.2025, 18:43
  • 2,452
Политолог: Режим не сможет удержаться после ухода Лукашенко

Появится окно возможностей.

Уход Лукашенко — самый вероятный сценарий, дающий старт переменам в Беларуси. Об этом пишет политический аналитик Валерий Карбалевич на сайте «Позірк». По его словам, после ухода диктатора режим не может сохраниться в прежнем виде.

«Вся система властных институтов и механизмов скроена и сшита под одного человека, по его образу и подобию, и замкнута на нем, — пишет Карбалевич. — Функционировать она способна только вследствие постоянных и активных импульсов, исходящих от правителя, и одновременно — жесткого подавления всех иных политических факторов как в рамках системы, так и вне ее».

Уход Лукашенко на какое-то время создаст ситуацию ступора власти, может, даже вакуума, откроет то самое окно возможностей. И в этот момент на политическую арену могут выйти самые разные силы, в том числе те, которые мы сейчас не берем в расчет, считает политический аналитик.

«Прежде всего, конечно, политическим субъектом попытается стать правящая номенклатура, — пишет он. — Сейчас она является в основном инструментом в руках Лукашенко. Но у нее есть собственные интересы, которые теперь подавляются. И эти интересы у различных частей элиты разные. Между ними возникнут конфликты. Можно предположить, что этот процесс примет форму противостояния органов власти».

Мало кто сомневается, что Москва действительно будет стремиться контролировать транзит власти в Беларуси. Однако здесь нет фатальной предопределенности.

«Начнем с того, что у современной России нет опыта, когда бы она ставила своего протеже в странах постсоветского пространства, — отмечает Карбалевич. — Встревать в политическую борьбу, чтобы поддержать уже действующих в этих государствах пророссийского кандидата или партию, — такое происходит раз за разом. Но прислать сюда условного Михаила Муравьева в качестве губернатора, как это было в 1863 году, для подавления восстания под руководством Кастуся Калиновского, — это маловероятно.

Ведь нужно провести преемника Лукашенко через процедуру президентских выборов. А как показал опыт 2020 года, любые, даже контролируемые выборы несут в себе риск политического потрясения».

Обращение к 2020 году в этом контексте не случайно. Тогда Запад медленно реагировал на политический кризис в Беларуси, рассматривая его как внутреннюю гуманитарную проблему.

«Кстати, из политиков соседних стран идею демократической трансформации Беларуси как необходимого условия формирования надежной системы региональной безопасности несколько раз поднимал президент Украины Владимир Зеленский, — отмечает Карбалевич. — Логика его размышлений понятна. Если удастся достичь перемирия на фронте, то сразу же возникнет вопрос: что делать с огромной границей Украины с Беларусью? Россия может использовать ее для нападения, как это было три года назад.

Поэтому в Киеве считают, что без решения белорусского вопроса невозможно говорить о прочном мире. А как его решить? Только путем интеграции Беларуси в европейское сообщество. Ранее Зеленский заявлял, что северный сосед должен стать частью ЕС. В своем обращении по случаю наступления 2025 года украинский лидер повторил лозунг белорусских демократических сил «Жыве Беларусь!»

А в феврале в своей речи на Мюнхенской конференции президент Украины заявил: «Мое предложение: восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая прочная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип