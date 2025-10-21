Белорусов хотят пересадить на российский «автохлам» 2 21.10.2025, 19:06

1,340

АвтоВАЗ предлагает ввести льготные кредиты для граждан нашей страны.

АвтоВАЗ предложил ввести льготные кредиты для белорусских покупателей автомобилей.

Глава компании Максим Соколов сообщил об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт». Мероприятие проходит в рамках форума «Сделано в России», пишет ТАСС.

Такие же условия планируют предоставить и другим покупателям за пределами РФ.

По словам Соколова, экспорт автомобилей можно поддержать через льготное кредитование для конечных потребителей не из России.

Отметим, белорусы не могут пригонять авто западного производства из-за санкций, введенных против режима Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com