СБУ уничтожила два российских самолета 1 21.10.2025, 19:08

2,500

Они перехватывали украинские дроны.

Спецподразделение Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожило два российских легкомоторных самолета на временно оккупированных территориях. Оккупанты использовали их для перехвата украинских дронов.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 октября.

Отмечается, что самолеты россияне разместили на местных аэродромах.

По данным СБУ, их использовали для перехвата и поражения дальнобойных украинских БпЛА.

«Такая работа по «расчистке» путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу», — говорится в заметке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com