21 октября 2025, вторник, 19:38
СБУ уничтожила два российских самолета

1
  • 21.10.2025, 19:08
  • 2,500
СБУ уничтожила два российских самолета

Они перехватывали украинские дроны.

Спецподразделение Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожило два российских легкомоторных самолета на временно оккупированных территориях. Оккупанты использовали их для перехвата украинских дронов.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 октября.

Отмечается, что самолеты россияне разместили на местных аэродромах.

По данным СБУ, их использовали для перехвата и поражения дальнобойных украинских БпЛА.

«Такая работа по «расчистке» путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу», — говорится в заметке.

