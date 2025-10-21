Лукашенко снова вспомнил о Каддафи

Лукашенко снова вспомнил о Каддафи2
21.10.2025
На встрече с сыном заклятого врага ливийского диктатора.
Заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армии генерал-полковник Саддам Халифа Хафтар встретился с Лукашенко 21 октября в Минске.
Во время встречи Лукашенко заявил, что он за объединение ливийского государства и готов помочь, передает пресс-служба политика. Также он поблагодарил гостя за вклад в восстановление отношений Беларуси и Ливии и вспомнил о своей встрече в Ливии с Муаммаром Каддафи, когда тот руководил страной.
«Почему восстановление? Потому что можно сказать, в те далекие годы я бывал на вашей земле. Я встречался с тогдашним президентом Ливии. Мы много о чем договорились, немало сделали. Но, к сожалению, в силу определенных причин наши отношения были разрушены. В чем-то мы поддерживали их, но наиболее интенсивно отношения возобновились в последнее время», – заявил Лукашенко.
Отметим, Саддам Халифа Хафтар — сын ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, который являлся заклятым врагом Каддафи и был вынужден покинуть Ливию.
Лукашенко часто вспоминает Каддафи в контексте его судьбы, примеряя ее на себя. Впервые Лукашенко вспомнил о судьбе своего ливийского друга в 2011 году.
«Совершена агрессия, убито руководство страны. Притом как убито? Ну, застрелили бы — в бою бы погиб Каддафи, но над ним издевались, измывались, стреляли, раненого насиловали, крутили голову, руки выкручивали, а потом — замучили. Хуже, чем фашисты в свое время», — отметил он.
Выступая на «Всебелорусском собрании» в феврале 2023 года Лукашенко эмоционально упомянул Каддафи, который, по его мнению, хотел осчастливить Ливию и другие страны, а его «распяли и посадили на кол».