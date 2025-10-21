закрыть
21 октября 2025, вторник, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Axios: Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшее время

  • 21.10.2025, 19:29
Axios: Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшее время

Также отменяется встреча Лаврова и Рубио.

Белый дом приостановил подготовку ко второму саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, сообщили американские чиновники изданию Axios.

Это изменение планов свидетельствует о признании со стороны Белого дома, что разрыв между Россией и Украиной слишком велик, чтобы достичь соглашения о завершении войны.

«В ближайшем будущем встреча президента Трампа с Путиным не планируется», — заявил представитель Белого дома.

На прошлой неделе Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште в течение двух недель.

На следующий день Трамп провел напряжённую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и ясно дал понять, что хочет, чтобы и Россия, и Украина прекратили войну.

Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Сергеем Лавровым, состоявшийся в понедельник, закончился без договоренности о встрече или прогресса в подготовке саммита между Путиным и Трампом.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный звонок. Поэтому дополнительная личная встреча между ними не требуется», — заявил представитель Белого дома.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип