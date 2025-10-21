Axios: Трамп не планирует встречу с Путиным в ближайшее время
Также отменяется встреча Лаврова и Рубио.
Белый дом приостановил подготовку ко второму саммиту между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, сообщили американские чиновники изданию Axios.
Это изменение планов свидетельствует о признании со стороны Белого дома, что разрыв между Россией и Украиной слишком велик, чтобы достичь соглашения о завершении войны.
«В ближайшем будущем встреча президента Трампа с Путиным не планируется», — заявил представитель Белого дома.
На прошлой неделе Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште в течение двух недель.
На следующий день Трамп провел напряжённую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и ясно дал понять, что хочет, чтобы и Россия, и Украина прекратили войну.
Телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Сергеем Лавровым, состоявшийся в понедельник, закончился без договоренности о встрече или прогресса в подготовке саммита между Путиным и Трампом.
«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный звонок. Поэтому дополнительная личная встреча между ними не требуется», — заявил представитель Белого дома.