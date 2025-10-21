Синоптики обещают белорусам гололед 21.10.2025, 19:34

1,556

Объявлен желтый уровень опасности.

В ночь на среду, 22 октября, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, а днем — облачная погода с прояснениями, сообщает «Белгидромет».

Осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, местами — слабый гололед. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер будет юго-восточный, умеренный, днем местами усилится порывами.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +5 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +7 °C на северо-востоке и до +15 °C на юго-западе страны.

В четверг и пятницу днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура воздуха останется в пределах +7…+15 °C.

