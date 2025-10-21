Почему нельзя воспринимать ИИ как человека

Почему нельзя воспринимать ИИ как человека5
- 21.10.2025, 19:38
Нейросети часто демонстрирует «человеческое» поведение.
Новая перспектива использования искусственного интеллекта может оказаться глубоко человеческой. Исследование указывает на то, что способность понимать чужие мысли и мотивы — так называемая «Теория разума» — может помочь пользователям максимально эффективно взаимодействовать с ИИ, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
«Теория разума» говорит об умении распознавать эмоции, намерения и мысли других людей. Люди с развитыми навыками лучше понимают собеседников. Согласно последним исследованиям, аналогичные способности могут пригодиться при работе с ИИ. Понимание того, что ИИ не обладает эмоциями, мотивацией или личной заинтересованностью, помогает использовать технологии продуктивнее и безопаснее.
ИИ часто демонстрирует «человеческое» поведение: он может быть вежливым, внимательным и «угодливым». Пользователи могут придавать этим реакциям больше человечности, чем следует, что иногда приводит к ошибкам или нереалистичным ожиданиям. Специальные навыки позволяют отличить эмоциональные реакции человека от действий ИИ и избежать излишней привязанности к технологиям.
Кроме того, понимание принципов работы машинного обучения и языковых моделей помогает формулировать эффективные запросы, быстрее исправлять неудовлетворительные результаты и получать более полезный и значимый результат.
Развитие «глубоко человеческих» навыков может стать ключом к безопасному, продуктивному и трансформационному использованию искусственного интеллекта как отдельными пользователями, так и целыми организациями.