Белорусский футбольный клуб оказался в центре большого скандала 21.10.2025, 19:57

1,396

БАТЭ намерен обратиться с иском в ФИФА.

Клуб «Серик Беледиеспор», выступающий во второй лиге Турции, имеет задолженность перед БАТЭ за трансфер защитника Александра Мартынова.

Как сообщает в своём Telegram-канале журналист Сергей Волков, борисовчане получили лишь половину суммы.

Вторую часть турецкая сторона должна была перечислить ещё в сентябре, однако платёж так и не поступил.

БАТЭ намерен обратиться с иском в ФИФА. В случае отказа «Серика» урегулировать ситуацию клубу может грозить трансферный бан.

Александр Мартынов перешёл в эту команду в августе.

С первых матчей 21-летний россиянин закрепился в основном составе.

БАТЭ, в свою очередь, занимает 9-е место в таблице «Betera – Высшей лиги» сезона-2025, набрав 30 очков после 25 туров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com