Белорусский футбольный клуб оказался в центре большого скандала
- 21.10.2025, 19:57
- 1,396
БАТЭ намерен обратиться с иском в ФИФА.
Клуб «Серик Беледиеспор», выступающий во второй лиге Турции, имеет задолженность перед БАТЭ за трансфер защитника Александра Мартынова.
Как сообщает в своём Telegram-канале журналист Сергей Волков, борисовчане получили лишь половину суммы.
Вторую часть турецкая сторона должна была перечислить ещё в сентябре, однако платёж так и не поступил.
БАТЭ намерен обратиться с иском в ФИФА. В случае отказа «Серика» урегулировать ситуацию клубу может грозить трансферный бан.
Александр Мартынов перешёл в эту команду в августе.
С первых матчей 21-летний россиянин закрепился в основном составе.
БАТЭ, в свою очередь, занимает 9-е место в таблице «Betera – Высшей лиги» сезона-2025, набрав 30 очков после 25 туров.