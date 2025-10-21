закрыть
21 октября 2025, вторник
Белорусский футбольный клуб оказался в центре большого скандала

  • 21.10.2025, 19:57
Белорусский футбольный клуб оказался в центре большого скандала

БАТЭ намерен обратиться с иском в ФИФА.

Клуб «Серик Беледиеспор», выступающий во второй лиге Турции, имеет задолженность перед БАТЭ за трансфер защитника Александра Мартынова.

Как сообщает в своём Telegram-канале журналист Сергей Волков, борисовчане получили лишь половину суммы.

Вторую часть турецкая сторона должна была перечислить ещё в сентябре, однако платёж так и не поступил.

БАТЭ намерен обратиться с иском в ФИФА. В случае отказа «Серика» урегулировать ситуацию клубу может грозить трансферный бан.

Александр Мартынов перешёл в эту команду в августе.

С первых матчей 21-летний россиянин закрепился в основном составе.

БАТЭ, в свою очередь, занимает 9-е место в таблице «Betera – Высшей лиги» сезона-2025, набрав 30 очков после 25 туров.

