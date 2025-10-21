Минск и Москва оказались в хвосте Алесь Гудия

21.10.2025, 20:10

Страны СНГ уходят вперед.

На недавнем саммите СНГ в Душанбе Александр Лукашенко призвал «максимально расширять взаимодействие без закрытых тем» в экономике. На самом деле дорожки партнеров расходятся, и это закономерный процесс.

Белорусские власти привыкли гордиться участием в международных объединениях — ШОС, ЕАЭС, СНГ. Это создает иллюзию сопричастности к мировой политике и позволяет смягчить горечь изоляции. Но за протокольными рукопожатиями становится все очевиднее: Беларусь и Россия отдаляются не только от Запада, но и от большинства партнеров в тех союзах, где Минск до сих пор числится участником.

Минск и Москва в хвосте

Содружество Независимых Государств изначально задумывалось как площадка для цивилизованного развода постсоветских стран. Однако за тридцать лет оно превратилось в декоративную структуру — дорогой форум, где обсуждают всё и ни к чему не приходят.

Минску и Москве этот формат удобен: он создает видимость интеграции и альтернативного мира вне Запада. Но чем глубже Россия погружается в туман войны, тем сильнее это сближает ее с Беларусью — и тем дальше обе страны уходят от реальной экономики партнеров в рамках СНГ по динамике и включенности в мировое хозяйство.

Достаточно взглянуть на данные: с 2019 по 2024 год совокупный ВВП Армении вырос почти в 1,9 раза, Узбекистана — в 1,7 раза, Казахстана — в 1,6 раза, России — на 28%, Беларуси — всего на 17,9%.

Пушки вместо масла

Основная причина разрыва проста: Россия и Беларусь выбрали курс на милитаризацию экономики, подменив развитие мобилизационной логикой.

В краткосрочной перспективе это создает иллюзию стабильности — оборонные заказы поддерживают промышленность и занятость. Но как только эффект военного допинга исчерпывается, система сталкивается с тем, что ресурсов для гражданского сектора нет.

В других странах СНГ ситуация иная. Казахстан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Молдова и Узбекистан, сохранившие нормальные связи с мировыми рынками, еще и получили прирост благодаря притоку зарубежных капиталов и компаний, ушедших из России.

Кроме того, собственный ИТ-бизнес, логистика и финансы активно мигрируют из Москвы в Алматы, Ташкент, Кишинев и Ереван. Обход санкций приносит этим странам не только прибыль, но и инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал.

Беларусь тоже все глубже оказывается в модели осажденной крепости, где рост достигается за счет бюджетных вливаний, обхода санкций, серых схем, а не новых идей и технологий.

Мировой вес тает

Если смотреть на долю стран СНГ в мировой экономике, тренд очевиден. С 2019 года вклад Армении вырос в полтора раза, Кыргызстана — почти в полтора, Казахстана — на четверть, Узбекистана — на 36%. А Беларусь и Россия — наоборот: их доли либо стагнируют, либо сокращаются.

Даже при формальном росте ВВП это означает, что экономика не поспевает за мировыми темпами, а значит, теряет вес и конкурентоспособность. Снижение доли Беларуси в мировой экономике до 93,8% от уровня 2019 года в относительном выражении показывает, что страна отстает не только от мира, но и от ближайших соседей.

Приглашение в лодку, которая тонет

На этом фоне неудивительно, что риторика Минска становится все более раздраженной. На саммите СНГ в Душанбе Лукашенко заявил: «За последние годы мы кому только не предъявляли претензий, требований и просьб в рамках Содружества. Особенно в экономике».

Эти слова звучат как упрек партнерам, которые не спешат разделять с Беларусью тяготы геополитического выбора. Когда обиды не срабатывают, риторика сменяется на призывы к солидарности: «Давайте видеть партнеров в первую очередь друг в друге».

Но для большинства стран СНГ партнерство с Беларусью и Россией становится все более токсичным. Они предпочитают развивать отношения с ЕС, Турцией, Китаем, странами Персидского залива — теми, у которых есть инвестиции и рынок, а не угрозы и санкции.

Белорусская и российская стороны воспринимают нормальное сотрудничество соседей с Западом едва ли не как предательство. Но, по сути, эти страны просто делают то, чего лишили себя Москва и Минск: участвуют в глобальной экономике. Они не ждут субсидий от союзников и не строят форпосты традиционных ценностей, а просто привлекают инвестиции, открывают рынки и заключают торговые соглашения.

Беларусь же, судя по словам Лукашенко, видит решение в протекционизме: «Надо сделать так, чтобы к нам, в наше экономическое пространство могли зайти только те, кого мы сюда пустим».

По сути, это предложение ограничить конкуренцию уже и внутри СНГ и ЕАЭС, создавая искусственные условия для белорусских товаров, которые теряют позиции даже на традиционных для них рынках России и Казахстана. Впрочем, зачем это нужно партнерам по СНГ, белорусская сторона затрудняется объяснить.

Ничего личного — просто бизнес и открытая экономика

Можно сколько угодно говорить о «стратегическом партнерстве» или «взаимной поддержке», но экономика этих речей не слушает. Законы рынка просты: инвестиции и рост — там, где меньше рисков и больше свободы.

Пока Беларусь и Россия сидят в окопах, другие страны СНГ продолжают развиваться — пусть и не без проблем, но на основе открытости и интеграции. Причем это не просто различие в темпах роста — это различие в видении будущего.

И если для Минска участие в СНГ или ЕАЭС все больше становится лишь способом самоутверждения, то партнеры по объединениям укрепляют связи с миром, оставляя Беларусь вместе с Россией все глубже увязать в конфронтации с Западом. Ничего личного — просто бизнес и открытая экономика.

Алесь Гудия, «Позiрк»

