Нефтебазу в Крыму не могут потушить четвертые сутки 21.10.2025, 20:18

Ее атаковал украинский дрон.

В поселке Гвардейское, расположенном в аннексированном Крыму, уже четвертые сутки продолжается пожар на нефтебазе. В понедельник днем над объектом наблюдался небольшой дым, а горящий резервуар поливали водой из трех пожарных машин, однако уже 21 октября огонь вспыхнул с новой силой, пишет мониторинговый канал «Крымский ветер».

В небо поднялся столб черного дыма, который видно даже из отдаленных населенных пунктов.

Информацию о новом пожаре подтвердило «Радио Свобода», изучившее спутниковые снимки. Согласно полученным данным, к утру вторника на нефтебазе сгорело не менее пяти резервуаров с топливом.

Объект принадлежит компании «Кедр», которая владеет самой большой сетью автозаправок в Крыму под брендом ATAN. Вооруженные силы Украины ударили по нефтебазе беспилотниками 17 октября, Генштаб заявил о поражении резервуара РВС-2000. Этой ночью в районе объекта прогремели новые взрывы. Жители Гвардейского рассказали, что слышали звуки полета дронов, после чего работала система ПВО. Минобороны России об атаке ВСУ на Крым в утренней сводке не сообщало.

