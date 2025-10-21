В Беларуси готовят изменения для владельцев собак 5 21.10.2025, 20:25

Они войдут в силу в 2026 году.

В Беларуси льгота для владельцев собак изменится в 2026 году. Подробности пишет портал myfin.by со ссылкой на проект Налогового кодекса.

Владельцы собак, у которых есть право на льготу по налогу на одно из животных, имеющих двух или более собак, смогут получить освобождение от налога на то животное, для которого ставка налога выше.

В том случае, если ставка налога одинаковая, то льготу можно будет получить на любую из собак, однако лишь на одну. На льготы по налогу на собаку могут рассчитывать пенсионеры и лица пенсионного возраста, инвалиды III группы, родители, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, многодетные семьи, жильцы одноквартирных или блокированных жилых домов.

Вместе с тем в 2026 году ставка налога на собак увеличится с 63 до 67 рублей. Речь идет про потенциально опасные породы. Среди них американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, доберман-пинчер, бульмастиф, бультерьер и ряд других пород. Для всех остальных пород собак ставка налога вырастет с 13 до 14 рублей.

