закрыть
21 октября 2025, вторник, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси готовят изменения для владельцев собак

5
  • 21.10.2025, 20:25
  • 3,006
В Беларуси готовят изменения для владельцев собак

Они войдут в силу в 2026 году.

В Беларуси льгота для владельцев собак изменится в 2026 году. Подробности пишет портал myfin.by со ссылкой на проект Налогового кодекса.

Владельцы собак, у которых есть право на льготу по налогу на одно из животных, имеющих двух или более собак, смогут получить освобождение от налога на то животное, для которого ставка налога выше.

В том случае, если ставка налога одинаковая, то льготу можно будет получить на любую из собак, однако лишь на одну. На льготы по налогу на собаку могут рассчитывать пенсионеры и лица пенсионного возраста, инвалиды III группы, родители, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, многодетные семьи, жильцы одноквартирных или блокированных жилых домов.

Вместе с тем в 2026 году ставка налога на собак увеличится с 63 до 67 рублей. Речь идет про потенциально опасные породы. Среди них американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, доберман-пинчер, бульмастиф, бультерьер и ряд других пород. Для всех остальных пород собак ставка налога вырастет с 13 до 14 рублей.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип