Назван неожиданный фактор, влияющий на долголетие

Умные люди живут дольше.

Умные люди живут дольше. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета, установившие, что интеллект, измеренный в детском возрасте, связан с продолжительностью жизни на уровне генов. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry (GP).

Команда под руководством Дэвида Хилла и Яна Дири впервые представила молекулярно-генетические доказательства того, что умственные способности и долголетие имеют общие биологические корни.

Ученые проанализировали данные геномных исследований более 12 тысяч человек, у которых в детстве измеряли интеллект, и почти 390 тысяч участников, чьих родителей оценивали по продолжительности жизни.

Результаты показали, что генетическая корреляция между интеллектом и долголетием составляет 0,35, то есть примерно треть генов, влияющих на умственные способности, также связана с продолжительностью жизни. Наследуемость интеллекта оценили в 27%, а долголетия — в 29%.

По словам исследователей, главное преимущество работы в том, что измерения проводились в детстве — задолго до того, как на когнитивные способности могли повлиять болезни или социальные факторы. Это позволило исключить эффект обратной причинности, когда здоровье влияет на умственные показатели, а не наоборот.

Связь между интеллектом и долголетием ранее подтверждали десятки крупных эпидемиологических исследований. В одном из них, включавшем более миллиона человек, показано: каждый стандартный прирост IQ в детстве снижает риск смерти на 24%.

Новая работа впервые демонстрирует, что этот эффект имеет генетическую основу. Исследователи использовали метод регрессии по неравновесному сцеплению — один из самых надежных инструментов в генетической статистике, который позволил исключить влияние случайных факторов.

По словам авторов, результаты исследования могут иметь прикладное значение. Понимание общей генетической архитектуры интеллекта и долголетия поможет в разработке стратегий ранней профилактики заболеваний и поддержания когнитивного здоровья.

«Мы не можем изменить гены, но можем поддерживать развитие мозга с раннего возраста, чтобы заложить основу для здоровой и долгой жизни», — отметил Дэвид Хилл.

