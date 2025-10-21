закрыть
21 октября 2025, вторник, 21:18
• 21.10.2025, 20:48

  • 21.10.2025, 20:48
Европа и Украина готовят 12-пунктовый план по завершению войны

Его предложат Трампу.

Европейские страны работают с Украиной над 12-пунктовым предложением по завершению войны на текущих линиях фронта, противопоставляя его обновленным требованиям Владимира Путина к США о том, чтобы Киев сдал территории в обмен на мирное соглашение, сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ситуацией, за реализацию предложенного плана будет отвечать «мирная комиссия» под председательством президента США Дональда Трампа.

После того, как Россия согласится на прекращение огня и обе стороны обязуются приостановить военные действия, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмены пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление разрушений войны и возможность ускоренного присоединения к Европейскому союзу.

Санкции против России будут постепенно сняты, однако около 300 миллиардов долларов, замороженных в Европе, будут возвращены после того, как Москва согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. Ограничения вновь вступят в силу, если Россия снова нападет на соседнее государство.

Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, однако ни Европа, ни Украина не будут юридически признавать какие-либо оккупированные земли как российские, сообщили источники.

На данный момент Россия отвергает призывы прекратить боевые действия по существующим линиям, несмотря на огромные потери в войне, которая уже идет четвертый год.

Детали плана еще уточняются и могут измениться, предупредили источники, попросив не называть их имен при обсуждении частных переговоров. Любое предложение также потребует согласия Вашингтона, и, по словам источников, европейские чиновники могут на этой неделе отправиться в США для обсуждения.

