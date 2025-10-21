Под Сморгонью Аudi влетел в историческую католическую каплицу 21.10.2025, 21:00

Она разрушена.

Под Сморгонью Аudi врезался и разрушил историческую католическую каплицу. Подробности сообщает газета «Светлы шлях».

Согласно информации, 17 октября в деревне Расло Сморгонского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi. Водитель ехал из деревни в сторону Жодишек. По невыясненным причинам он неправильно выбрал скорость и врезался в католическую придорожную каплицу.

«В результате столкновения разрушен памятник, относящаяся к историко-культурной ценности «Католические часовни XIX — первой половины XX века», - сообщает издание.

