Под Сморгонью Аudi влетел в историческую католическую каплицу
- 21.10.2025, 21:00
Она разрушена.
Под Сморгонью Аudi врезался и разрушил историческую католическую каплицу. Подробности сообщает газета «Светлы шлях».
Согласно информации, 17 октября в деревне Расло Сморгонского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Audi. Водитель ехал из деревни в сторону Жодишек. По невыясненным причинам он неправильно выбрал скорость и врезался в католическую придорожную каплицу.
«В результате столкновения разрушен памятник, относящаяся к историко-культурной ценности «Католические часовни XIX — первой половины XX века», - сообщает издание.