Белорусский пенсионер вычислил мошенников 1 21.10.2025, 21:15

2,000

Афера на $10 000 не прошла.

Пенсионеру поступил звонок от якобы оператора сотовой связи, который поинтересовался, подключал ли мужчина переадресацию на своем устройстве, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Когда звонивший получил отрицательный ответ, попросил продиктовать паспортные данные, чтобы отключить услугу.

Позже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель и сообщил, что личными данными минчанина воспользовались аферисты и от его имени производят незаконные финансовые операции.

Он также поинтересовался о наличии денежных средств дома и пригрозил обыском в квартире. Пенсионер рассказал о банковских счетах и о сбережениях в размере 10 000 долларов США.

«Когда заявителя переключили на якобы представителя Нацбанка, который начал настаивать на переводе наличных на специальный счет, пенсионер понял, что его обманывают, и сообщил в милицию», – рассказали в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com