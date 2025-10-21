закрыть
21 октября 2025, вторник
Белорусский пенсионер вычислил мошенников

  • 21.10.2025, 21:15
Белорусский пенсионер вычислил мошенников

Афера на $10 000 не прошла.

Пенсионеру поступил звонок от якобы оператора сотовой связи, который поинтересовался, подключал ли мужчина переадресацию на своем устройстве, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Когда звонивший получил отрицательный ответ, попросил продиктовать паспортные данные, чтобы отключить услугу.

Позже в мессенджере позвонил лжеправоохранитель и сообщил, что личными данными минчанина воспользовались аферисты и от его имени производят незаконные финансовые операции.

Он также поинтересовался о наличии денежных средств дома и пригрозил обыском в квартире. Пенсионер рассказал о банковских счетах и о сбережениях в размере 10 000 долларов США.

«Когда заявителя переключили на якобы представителя Нацбанка, который начал настаивать на переводе наличных на специальный счет, пенсионер понял, что его обманывают, и сообщил в милицию», – рассказали в ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

