Белорусский бензин может не доехать до России Виталий Шапран

21.10.2025, 21:32

1,408

Слишком удобная цель для ВСУ.

Официальное признание топливного кризиса в РФ, которое состоялось на позапрошлой неделе, на прошлой неделе прочно закрепилось в решениях правительства РФ и в рыночной конъюнктуре. Федеральное правительство отменило пошлину на импорт топлива в размере 5% до июля 2026 года, и в тот же день правительство Беларуси заявило, что завершило переговоры с РФ об условиях переработки российской нефти на белорусских НПЗ. Кто бы сомневался, что Лукашенко снова заработал на маниакальной одержимости Путина продолжать войну.

Казалось бы, проблема решена и топливный кризис завершён? Не совсем.

Во-первых, бюджет РФ будет иметь, как у россиян принято говорить, «отрицательные доходы» (в остальном мире это называют расходы) от отмены пошлин на импортное топливо и от падения налоговых поступлений от НПЗ.

Во-вторых, произведённое топливо из Беларуси ещё нужно доставить в РФ, что уже вызвало сомнения у первого вице-премьера правительства РФ Новака, который отметил, что возможности импорта топлива в РФ ограничены возможностями логистики. А от себя я добавлю, что транспортная инфраструктура, которая перевозит топливо, также хорошо горит, иногда даже лучше, чем НПЗ.

Российский рынок по-разному отреагировал на новость об импорте. На бирже за неделю цены на бензин выросли на 0,12–0,19%, поэтому оптовики поверили в «целебный импорт», а вот розничные цены выросли за неделю на 0,78%. При этом сигналы о наличии очередей и другие признаки дефицита продолжались. Население и бизнес покупали бензин и дизтопливо в запас и, в принципе, правильно делали, но это увеличивало ажиотаж.

Если Украина не прекратит удары по российским НПЗ, а увеличит их интенсивность, то вскоре российская топливная отрасль встанет с колен в другую позу. Начало этого процесса мы сейчас и наблюдаем.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

