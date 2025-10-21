закрыть
21 октября 2025, вторник, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американский сенатор Грэм: Трамп собирается свергнуть Мадуро

  • 21.10.2025, 21:43
Американский сенатор Грэм: Трамп собирается свергнуть Мадуро

При диктаторе Венесуэла превратилась в «наркотеррористическое государство».

Сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп создаст условия для свержения правителя Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом республиканец от Южной Каролины сказал в эфире Fox News:

«Дональд Трамп собирается свергнуть Мадуро. Все говорили о том, какой плохой Мадуро. Он падет. Он наркотеррорист, наркоторговец, нелегитимный президент, и Трамп создаст условия, которые приведут к его падению».

По словам Грэма, Венесуэла — это «наркотеррористическое государство, управляемое Мадуро, у которого есть связи с Ираном». Сенатор отдельно отметил решение Трампа наносить удары по судам, перевозящим наркотики из Венесуэлы, и добавил, что теперь США будут преследовать не только сами суда, но и тех, кто их загружает, а также страну, которая предоставляет убежище «наркотеррористам, управляющим наркокартелями».

Ведущий Fox News Шон Хэннити напомнил, что ранее Грэм обсуждал с Трампом возможность прихода к власти в Венесуэле лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип