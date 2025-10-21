Стала известна стоимость похищенных из Лувра украшений 21.10.2025, 22:01

Эта сумма действительно впечатляет.

Куратор Лувра оценил экономический ущерб в результате резонансного похищения драгоценностей в минувшее воскресенье в 88 миллионов евро.

Как сообщает «Европейская правда», об этом во вторник сказала прокурор Парижа Лора Беккуа.

Приведённая Беккуа оценка в 88 миллионов евро — это первая ориентировочная сумма похищенного во время ограбления Лувра.

«Эта сумма действительно впечатляет, но следует помнить, что это экономический ущерб, он не идёт ни в какое сравнение с историческим ущербом, нанесённым этой кражей», — добавила она.

Прокурор также выразила надежду, что злоумышленники не решат «разбрать» и «переплавить» драгоценности, чтобы продать их.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: повреждённую в спешке корону Евгении и ещё один предмет.

