The Telegraph: Разговор Лаврова и Рубио прошел «не очень хорошо» 21.10.2025, 22:46

Трамп решил, что саммит с Путиным не нужен.

В Белом доме подтвердили, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп больше не планирует встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии. Об этом пишет The Telegraph.

«Президент США не встретится с российским лидером в «ближайшем будущем» после того, как телефонный разговор между переговорщиками с целью подготовки к мирным переговорам закончился неудачно», — говорится в материале.

Отмечается, что Москва отменила личную встречу своего министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. При этом Трамп хотел, чтобы в Венгрии собрались представители обеих сторон для подготовки его саммита с Путиным.

В материале сказано, что разговор Лаврова и Рубио прошёл «не очень хорошо». Сообщается, что во время него российский министр заявил, что Москва не согласится на заморозку линии фронта в Украине. При этом в Белом доме переговоры назвали «продуктивными», отметив, что дополнительные разговоры не нужны.

Как отметил в комментарии The Telegraph неназванный западный чиновник, это положительное развитие событий:

«Россия чётко дала понять, что её позиция не изменилась, так зачем тогда встреча?»

