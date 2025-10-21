В Лиге чемпионов произошло самое быстрое удаление в истории турнира
- 21.10.2025, 23:15
Уже на третьей секунде.
Португальский защитник кипрского «Пафоса» Жоау Коррейя заработал самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов.
29-летний футболист вышел на поле в стартовом составе на гостевой поединок против казахстанского «Кайрата».
Уже на третьей секунде четвёртой минуты Коррейя попал ногой в лицо соотечественнику из «Кайрата» Луишу Мате, за что получил от арбитра прямую красную карточку.
Это самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов.
Матч закончился со счетом 0:0. Отметим, за «Кайрат» играют два белоруса — Александр Мартинович и Валерий Громыко.