В Лиге чемпионов произошло самое быстрое удаление в истории турнира 21.10.2025, 23:15

Уже на третьей секунде.

Португальский защитник кипрского «Пафоса» Жоау Коррейя заработал самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов.

29-летний футболист вышел на поле в стартовом составе на гостевой поединок против казахстанского «Кайрата».

Уже на третьей секунде четвёртой минуты Коррейя попал ногой в лицо соотечественнику из «Кайрата» Луишу Мате, за что получил от арбитра прямую красную карточку.

Это самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов.

Матч закончился со счетом 0:0. Отметим, за «Кайрат» играют два белоруса — Александр Мартинович и Валерий Громыко.

